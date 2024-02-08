В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом

В январе в Азербайджане были признаны дипломы более 530 человек, получивших образование за рубежом, им были выданы соответствующие свидетельства.

В январе в Азербайджане были признаны дипломы более 530 человек, получивших образование за рубежом, им были выданы соответствующие свидетельства.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, в прошлом месяце на рассмотрение было принято 626 заявок о признании иностранных дипломов, 95 обращений были отклонены.

В Агентстве отметили, что из Украины поступило 186 обращений, из Российской Федерации - 171, из Турции - 149, из Грузии - 41, из Великобритании - 17, из Италии - 13, из Венгрии - 7, из Польши - 7, из США - 4, из Швеции - 4, из Кыргызстана - 4 обращения и т. д.

Были зарегистрированы 63 обращения по специальности финансы, 52 - по специальности менеджмент, 47 - экономика, 37 - управление бизнесом и 19 - государственное и муниципальное управление.