В Азербайджане наступила астрономическая осень

В Азербайджан пришла осень.

В Азербайджан пришла осень.

Как сообщили Report в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Министерства науки и образования, сегодня в 10:49 в Азербайджане наступил осенний сезон. Солнце переместилось по эклиптике из северного полушария в южное, и с этого момента в северном полушарии начался осенний сезон, а в южном — весенний.

Сегодня во всех географических широтах солнечные лучи будут падать перпендикулярно поверхности Земли, а продолжительность дня и ночи будет равна 12 часам.

Отметим, что осенний сезон в северном полушарии продлится до 22 декабря. 22 декабря в 07:27 на смену осени придет зима.