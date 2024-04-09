В Азербайджане начинается прием документов в докторантуру

В Азербайджане с 11:00 16 апреля начнется прием документов для поступления в докторантуру.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Прием документов будет осуществляться посредством портала portal.edu.az до 18:00 15 мая.

Желающие поступить в докторантуру вузов и научных учреждений, подключенных к Централизованной информационной системе образования, могут подать документы через "Личный кабинет" на portal.edu.az.

После одобрения заявки учебным заведением кандидаты смогут принять участие в экзаменах по иностранному языку.