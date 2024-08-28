В Азербайджане начался процесс регистрации абитуриентов, поступивших в вузы

В Азербайджане начался процесс регистрации абитуриентов, поступивших в вузы на уровне бакалавриата.

В Азербайджане начался процесс регистрации абитуриентов, поступивших в вузы на уровне бакалавриата.

Как сообщает Report, абитуриенты могут подать заявку в электронном виде до 18:00 6 сентября на сайте https://portal.edu.az .

Если абитуриент не зарегистрируется в установленный срок, это будет расцениваться как отказ от зачисления на соответствующую специальность, и приказ о его приеме не будет отправлен в вуз.

Кроме того, с сегодняшнего дня до 2 сентября будет проводиться выбор специальностей на вакантные места, оставшиеся после основного этапа зачисления. Это дает дополнительный шанс абитуриентам, которые не прошли по конкурсу на желаемую специальность.