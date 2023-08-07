В Азербайджане начался процесс перевода школьников

С сегодняшнего дня начинается процесс перевода учащихся из одного учебного заведения в другое на 2023/2024 учебный год.
Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.
Процесс осуществляется через электронную систему sy.edu.az.
Для учащихся 2-9 и 11 классов перевод будет активирован 7 августа в 15:00, а для учащихся 10 классов - 14 августа в 15:00.
Процесс подачи заявления в общеобразовательные учреждения в электронной системе продолжится до 18:00 31 августа. До 5 сентября необходимо подать документы детей в общеобразовательное учреждение, куда те переводятся.