В Азербайджане начался процесс перевода школьников

09:01 С сегодняшнего дня начинается процесс перевода учащихся из одного учебного заведения в другое на 2023-2024 учебный год. Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования. Процесс осуществляется через электронную систему sy.edu.az. Для у

С сегодняшнего дня начинается процесс перевода учащихся из одного учебного заведения в другое на 2023/2024 учебный год.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Процесс осуществляется через электронную систему sy.edu.az.

Для учащихся 2-9 и 11 классов перевод будет активирован 7 августа в 15:00, а для учащихся 10 классов - 14 августа в 15:00.

Процесс подачи заявления в общеобразовательные учреждения в электронной системе продолжится до 18:00 31 августа. До 5 сентября необходимо подать документы детей в общеобразовательное учреждение, куда те переводятся.