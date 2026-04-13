    В Азербайджане начался прием заявлений в резидентуру

    13 апреля, 2026
    С 13 апреля начался прием заявлений в резидентуру на 2026/2027 учебный год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

    Заявления принимаются до 20 апреля (до 23:59). Первый этап - экзамен по базовым дисциплинам - запланирован на 3 мая.

    Кандидаты, получившие на первом этапе результат "удовлетворительно" (40 и более баллов), допускаются ко второму этапу - экзамену по профильным дисциплинам, который планируется провести 22-30 июля. Стоимость участия - 100 манатов.

    На выполнение заданий отводится 2 часа 30 минут.

    Bu gündən rezidenturaya ərizə qəbulu başlayıb

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей