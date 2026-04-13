В Азербайджане начался прием заявлений в резидентуру

С 13 апреля начался прием заявлений в резидентуру на 2026/2027 учебный год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Заявления принимаются до 20 апреля (до 23:59). Первый этап - экзамен по базовым дисциплинам - запланирован на 3 мая.

Кандидаты, получившие на первом этапе результат "удовлетворительно" (40 и более баллов), допускаются ко второму этапу - экзамену по профильным дисциплинам, который планируется провести 22-30 июля. Стоимость участия - 100 манатов.

На выполнение заданий отводится 2 часа 30 минут.