​В Азербайджане начались весенние каникулы школьников

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в школах Азербайджана начинаются весенние каникулы. Как сообщает Report, согласно “Образцовому уставу общеобразовательной школы", утвержденному постановлением №5 Кабинета министров от 13 января 2011 года, весенние каникулы установлены с 17 по 24 марта.

К тому же, согласно существующему законодательству, в связи с тем, что 21-22 марта приходятся на выходные дни, в этом году в пятидневных общеобразовательных школах занятия начнутся с 29 марта.

В шестидневных общеобразовательных школах занятия начнутся с 26 марта. Кроме того, в связи с соответствующим постановлением Кабинета министров о переносе выходного дня с 29 на 27 марта, в этих школах 27 марта считается нерабочим, 28 и 29 марта - рабочими днями.