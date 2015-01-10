Граждане смогут пожаловаться на "горячую линию" по поводу нарушения норм азербайджанского языка

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В первой четверти текущего года в Институте языкознания имени Насими НАНА планируется открыть "горячую линию". Об этом сообщил Report завотделом мониторинга Института языкознания, профессор Гулу Магеррамли.

По его словам, главной целью является привлечение общественности к мониторингу: "Любой гражданин Азербайджана может позвонить и дать информацию о нарушениях норм азербайджанского языка в различных областях".

Завотделом отметил, что создание "горячей линии" поручено НАНА и министерству связи и высокий технологий.

Г.Магеррамли также добавил, что на данный момент вопрос рассматривается на уровне руководства академии, однако до сих пор возможности его реализации не было: "По этой причине трудно говорить о серьезных продвижениях в процессе создания "горячей линии". Существуют финансовые трудности. Институт языкознания не имеет возможности самостоятельно создать эту систему. Если не будет финансовой поддержки со стороны государства, мы не сможем ее создать".