Граждане смогут пожаловаться на "горячую линию" по поводу нарушения норм азербайджанского языка

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В первой четверти текущего года в Институте языкознания имени Насими НАНА планируется открыть "горячую линию". Об этом сообщил Report завотделом мониторинга Института языкознания, профессор Гулу Магеррамли.
По его словам, главной целью является привлечение общественности к мониторингу: "Любой гражданин Азербайджана может позвонить и дать информацию о нарушениях норм азербайджанского языка в различных областях".
Завотделом отметил, что создание "горячей линии" поручено НАНА и министерству связи и высокий технологий.
Г.Магеррамли также добавил, что на данный момент вопрос рассматривается на уровне руководства академии, однако до сих пор возможности его реализации не было: "По этой причине трудно говорить о серьезных продвижениях в процессе создания "горячей линии". Существуют финансовые трудности. Институт языкознания не имеет возможности самостоятельно создать эту систему. Если не будет финансовой поддержки со стороны государства, мы не сможем ее создать".
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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