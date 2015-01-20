Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут внедрены новые правила разработки учебников для перехода на новую 12-летнюю систему образования. Как сообщает Report, это включено в утвержденный президентом Ильхамом Алиевым план действий по реализации "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

Согласно плану, предполагается подготовка общеобразовательных стандартов и куррикулумов. Подготовка и экспертиза национальных стандартов содержания и оценки 12-летнего общего образования на 2015-2016 годы поручена министерству образования.

Утверждение национальных стандартов содержания и оценки 12-летнего общего образования на будущий год поручено Кабинету министров. Структура внесет изменения в соответствующие законодательные акты с целью обеспечения перехода на 12-летнюю систему общего образования.

В то же время, в 2016-2017 годах министерство образования осуществит подготовку предметных куррикулумов для различных уровней 12-летнего общего образования.

Запланированная на 2016-2017 годы подготовка новых правил в сфере разработки учебников возложена на министерство образования и Государственную комиссию по приему студентов.