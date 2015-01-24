​В Азербайджане будут исследованы системы антиплагиата

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "В текущем году планируется разработка индексов для оценки научной деятельности, исследование научно-теоретической и технологической базы систем антиплагиата". Как сообщает Report, об этом заявил доктор технических наук Рамиз Алыгулиев в ходе обсуждения плана действий на текущий год Института информационных технологий НАНА.

По его словам, проводятся научно-исследовательские работы по извлечению информации (знаний) из больших массивов данных (Big Data), анализу и управлению социальными сетями, идентификации динамических объектов.

Р.Алыгулиев отметил, что в текущем году планируется участие сотрудников отдела в международных и республиканских конференциях.

Говоря о перспективах международного сотрудничества, ученый отметил, что в этом году планируется установление научных связей с соответствующими организациями Австралии и Малайзии.