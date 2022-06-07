В Азербайджане будет проведен мониторинг знаний учащихся IV классов школ

Сегодня министерство образования Азербайджана проведет мониторинг знаний учащихся IV классов государственных общеобразовательных учреждений страны.
Как передает Report, он будет проведен по языку преподавания и математике.
Основными целями являются улучшение успеваемости учащихся, определение уровня знаний четвероклассников по соответствующим стандартам и принятие мер по повышению качества начального образования.
Учащиеся за два часа должны будут ответить на 30 вопросов закрытого типа по языку преподавания, 27 вопросов закрытого типа и 3 - открытого типа по математике.