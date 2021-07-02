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В Азербайджане более 9 тыс. абитуриентов сдадут вступительный экзамен

В Азербайджане более 9 тыс. абитуриентов сдадут вступительный экзамен Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет очередные экзамены.
Наука и образование
2 июля 2021 г. 06:03
В Азербайджане более 9 тыс. абитуриентов сдадут вступительный экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет очередные экзамены.

Как передает Report, экзамены пройдут в Баку (остальные районы), Шамкирском, Газахском, Сумгайытском, Абшеронском, Мингячевирском, Гейчайском, Кюрдамирском, Ширванском, Сальянском, Джалилабадском и Хачмазском районах.

Экзамены начинаются в 11:00. За 15 минут до их начала - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

Ожидается, что в сегодняшних экзаменах примут участие 9 083 абитуриента.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 9 mindən çox abituriyent imtahan verəcək

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