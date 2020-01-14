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В Азербайджанском техническом университете избраны деканы семи факультетов

В АТУ избраны деканы семи факультетов
AzTU-da 7 fakültəyə dekan seçilib

В Азербайджанском техническом университете (АТУ) завершились выборы на должность декана.

Как сообщили Report в вузе, согласно результатам выборов, Лала Азизова избрана деканом факультета "Энергетики, электротехники и автоматики", Закай Шаев - "Транспорта и логистики", Низами Поладов - "Металлургии и материаловедения", Арастун Мамедов - "Машиностроения и робототехники", Талех Ширинов - "Информационных и телекоммуникационных технологий", Фаргана Мусаева - "Экономики и управления", Эльчин Рзаев - "Спецтехники и технологии". 

Отметим, что ранее в вузе было 8 факультетов.

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