В Азербайджанском техническом университете избраны деканы семи факультетов

В Азербайджанском техническом университете (АТУ) завершились выборы на должность декана.

Как сообщили Report в вузе, согласно результатам выборов, Лала Азизова избрана деканом факультета "Энергетики, электротехники и автоматики", Закай Шаев - "Транспорта и логистики", Низами Поладов - "Металлургии и материаловедения", Арастун Мамедов - "Машиностроения и робототехники", Талех Ширинов - "Информационных и телекоммуникационных технологий", Фаргана Мусаева - "Экономики и управления", Эльчин Рзаев - "Спецтехники и технологии".

Отметим, что ранее в вузе было 8 факультетов.