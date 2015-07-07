В АГЭУ создан Центр для студентов с инвалидностью

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном экономическом университете (АГЭУ) создан Центр для студентов, имеющих инвалидность. Об этом Report сообщили в АГЭУ.

Как сообщили в университете, основная цель создания Центра - увеличение у студентов-инвалидов возможности для получения образования и полной интеграции в образование. Центр будет осуществлять просветительскую работу в направлении привлечения к получению высшего образования людей с ограниченными возможностями, устранения ограничений, мешающих их обучению, и усилению интегрирования этих студентов в общество. Также новый Центр будет осуществлять обмен опытом с Центрами одинакового профиля и будет заниматься проведением просветительской работы среди разных слоев общества относительно инвалидности.

Центр создан в рамках проекта TEMPUS (ESFİDİP) под названием "Создание фонда по интеграции в высшие учебные заведения людей с ограниченными возможностями" и его деятельность поддерживается различными пожертвованиями, программами и проектами.