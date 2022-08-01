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Увеличилось число поступающих в профучилища абитуриентов

Увеличилось число поступающих в профучилища абитуриентов "Проведена большая работа по расширению сферы профессионального образования и увеличению его содержательности".
Наука и образование
1 августа 2022 г. 11:44
Увеличилось число поступающих в профучилища абитуриентов

"Проведена большая работа по расширению сферы профессионального образования и увеличению его содержательности".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора, исполняющий обязанности директора Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов.

По его словам, к концу 2026 года ожидается увеличение числа поступивших в профучилища до 11 тыс. человек.

Д.Керемов отметил, что сейчас наблюдается 50-процентный рост по сравнению с предыдущими годами.

Он также подчеркнул, что при разработке новых образовательных программ учитывается рыночная экономика.

"Сорок пять процентов поступающих на профессионально-техническое образование идут в профессиональные училища, расположенные в Баку, а остальные - в училища в регионах. В этом году план приема увеличился на 10 процентов", - добавил заместитель директора.

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Версия на азербайджанском языке Peşə təhsilinə müraciət edənlərin sayı artır

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