Увеличилось число поступающих в профучилища абитуриентов

"Проведена большая работа по расширению сферы профессионального образования и увеличению его содержательности".

"Проведена большая работа по расширению сферы профессионального образования и увеличению его содержательности".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора, исполняющий обязанности директора Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов.

По его словам, к концу 2026 года ожидается увеличение числа поступивших в профучилища до 11 тыс. человек.

Д.Керемов отметил, что сейчас наблюдается 50-процентный рост по сравнению с предыдущими годами.

Он также подчеркнул, что при разработке новых образовательных программ учитывается рыночная экономика.

"Сорок пять процентов поступающих на профессионально-техническое образование идут в профессиональные училища, расположенные в Баку, а остальные - в училища в регионах. В этом году план приема увеличился на 10 процентов", - добавил заместитель директора.