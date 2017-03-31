 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Утверждены новые правила по приему на должность директора

    Конкурс планируется проводить в централизованном порядке в три этапа в апреле-августе© Report.az

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Приказом министра образования утверждены новые правила по приему на должность директора общеобразовательных учреждений.

    Как сообщает Report, конкурс планируется проводить в централизованном порядке в три этапа (прием электронной заявки, экзамен, собеседование) в апреле-августе.

    В конкурсе могут принимать участие лица, которые имеют высшее образование в сфере педагогики или управления, минимум 5 лет стажа преподавателя и в настоящее время работают в общеобразовательных учреждениях.

    Прием электронных заявок будет проводиться 1-15 апреля. На этом этапе кандидаты могут выбрать четыре вакантные школы в районе (городе), где они проживают или работают. Зарегистрироваться можно по ссылке miq.edu.az/direktorlar.

    На этапе экзамена от кандидатов требуется ответить на тестовые задания по трудовому и образовательному законодательству, школьному управлению, а также написать эссе на заданную тему в электронном виде. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi