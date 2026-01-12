Утвержден список вузов, охваченных Госпрограммой обучения за рубежом на новый учебный год

В рамках Государственной программы на 2022–2028 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран утвержден перечень образовательных программ, финансируемых на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 2026/2027 учебный год.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, согласно обновленному списку кандидатам предоставлена возможность обучения по 4 121 программе в 231 престижном вузе 33 стран мира по 15 приоритетным направлениям подготовки.

Годовая квота Государственной программы составляет 500 человек. В пределах этой квоты, в зависимости от количества поданных заявок, для регулирования конкурентной среды могут устанавливаться проходные баллы по приоритетным направлениям специальностей.

Отмечается, что наряду с 15 приоритетными областями в текущем году расширены возможности и в сфере "Культура и искусство". По сравнению с прошлым годом увеличено число престижных высших учебных заведений, включенных в перечень по данному направлению.