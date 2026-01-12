Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Утвержден список вузов, охваченных Госпрограммой обучения за рубежом на новый учебный год

    Наука и образование
    • 12 января, 2026
    • 17:39
    Утвержден список вузов, охваченных Госпрограммой обучения за рубежом на новый учебный год

    В рамках Государственной программы на 2022–2028 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран утвержден перечень образовательных программ, финансируемых на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 2026/2027 учебный год.

    Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, согласно обновленному списку кандидатам предоставлена возможность обучения по 4 121 программе в 231 престижном вузе 33 стран мира по 15 приоритетным направлениям подготовки.

    Годовая квота Государственной программы составляет 500 человек. В пределах этой квоты, в зависимости от количества поданных заявок, для регулирования конкурентной среды могут устанавливаться проходные баллы по приоритетным направлениям специальностей.

    Отмечается, что наряду с 15 приоритетными областями в текущем году расширены возможности и в сфере "Культура и искусство". По сравнению с прошлым годом увеличено число престижных высших учебных заведений, включенных в перечень по данному направлению.

    вузы Госпрограмма обучения молодежи образование обучение за рубежом
    Yeni tədris ili üzrə xaricdə təhsil Dövlət Proqramının əhatə etdiyi universitet və proqramların siyahısı təsdiqlənib

    Последние новости

    17:41

    Владельца бара в Швейцарии, где погибли 40 человек, заключили под стражу

    Другие страны
    17:39

    Утвержден список вузов, охваченных Госпрограммой обучения за рубежом на новый учебный год

    Наука и образование
    17:35

    Определились время и место проведения матча "Нефтчи" с египетским клубом

    Футбол
    17:34
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центров

    ИКТ
    17:34

    Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

    В регионе
    17:32

    В Баку установят новые системы отвода дождевых вод

    Инфраструктура
    17:27

    Портал "biletim.az" запустил оплату через Apple Pay и Google Pay

    Инфраструктура
    17:24

    Названы даты завершения строительства Енгиджинского и Алиджанчайского водохранилищ

    Инфраструктура
    17:24

    Заур Микаилов: Потребность Баку и Абшерона в воде будет полностью удовлетворена к 2040 году

    Инфраструктура
    Лента новостей