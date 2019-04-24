Утвержден состав Попечительского совета БГУ

Утвержден состав Попечительского совета БГУ

24 апреля, 2019 13:15

© Report https://report.az/storage/news/aceeeaeda1ad1f3def9f826d36da32db/49c39f8f-a7a1-45ba-a9d8-7a83b9634509_292.jpg Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов утвердил состав Попечительского совета Бакинского государственного университета. Как сообщили Report в Минобразования, в состав Попечительского совета входят министр образования Джейхун Байрамов, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, вице-президент НАНА Иса Габиббейли, народный писатель Эльчин Эфендиев, действительный член Российской академии наук Роальд Сагдеев, генсек Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Асеф Гаджиев, председатель ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев и вице-президент BP Бахтияр Асланбейли. Отметим, что Попечительский совет является действующим на общественных началах объединением, оказывающим помощь вузам. Напомним, что во всемирно известных вузах попечительские советы играют важную роль в принятии стратегических решений.

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