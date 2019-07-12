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В Азербайджане утвержден образцовый учебный план индивидуального образования

Утвержден образцовый учебный план индивидуального образования

В Азербайджане утвержден образцовый учебный план индивидуального образования.

Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.

Цель заключается в обеспечении организации и регулирования индивидуального образования лиц, долгое время остававшихся в стороне от образования.

Согласно приказу, утверждены "Заметки" по учебному и преподавательскому планам на 2019/2020 учебный год касательно организованного в общеобразовательных школах индивидуального образования остававшихся в стороне от образования лиц.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Махаббат Велиевой. 

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