В Азербайджане утвержден образцовый учебный план индивидуального образования.

Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.

Цель заключается в обеспечении организации и регулирования индивидуального образования лиц, долгое время остававшихся в стороне от образования.

Согласно приказу, утверждены "Заметки" по учебному и преподавательскому планам на 2019/2020 учебный год касательно организованного в общеобразовательных школах индивидуального образования остававшихся в стороне от образования лиц.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Махаббат Велиевой.