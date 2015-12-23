Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, на заседании был утвержден новый состав Терминологической комиссии при Кабинете министров.

На заседании также были обсуждены проведение 50-летнего юбилея академии, а также частичные изменения в структуре Шамахинской астрофизической обсерватории. Согласно изменениям, в пределах существующего штатного расписания и за счет внутренних возможностей обсерватории создан отдел "Теоретической астрофизики и космологии".

В то же время отделы "Солнечной физики" и "Солнечно-земной физики" были объединены в отдел "Солнечной и солнечно-земной физики".