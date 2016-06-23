​Установлены каникулярные дни очередного учебного года в Азербайджане

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Установлены каникулярные дни общеобразовательных учебных заведений Азербайджана на 2016-2017 учебный год.

Как сообщает Report, в следующем учебном году осенние каникулы продлятся 5 дней (16-20 ноября). Столько же дней будут зимние каникулы (27-31 января).

Для учеников начальных классов предоставят дополнительные 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).

Кроме того, в следующем учебном году занятия в общеобразовательных школах начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня. Учебный год делится на два полугодия. Первое полугодие охватит период с 15 сентября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня.