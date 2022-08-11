Установлена предельная наполняемость дошкольных групп

В 2022-2023 учебном году в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений принимаются дети, которым в 2022 году исполняется 5 лет.
Как сообщает Report, это нашло отражение в приказе Министерства науки и образования Азербайджана об утверждении учебного плана на 2022-2023 учебный год дошкольных подготовительных групп в государственных общеобразовательных учреждениях.
Норматив количества детей в подготовительных группах определяется следующим образом:
- для общеобразовательных школ, расположенных в поселках и селах, - не менее 10 детей;
- для общеобразовательных школ, расположенных в городах, - не менее 15 детей.
При этом предельная наполняемость в дошкольных группах не может превышать 30 детей.
Занятия в дошкольных группах проводятся четыре раза в неделю. В течение одного дня проводится три занятия.
Продолжительность одного занятия - 30 минут, перерыв между занятиями - 10 минут.
Детям, обучающимся в дошкольных группах, не задают домашних заданий.