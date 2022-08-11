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Установлена предельная наполняемость дошкольных групп

Установлена предельная наполняемость дошкольных групп В 2022-2023 учебном году в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений принимаются дети, которым в 2022 году исполняется 5 лет.
Наука и образование
11 августа 2022 г. 16:23
Установлена предельная наполняемость дошкольных групп

В 2022-2023 учебном году в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений принимаются дети, которым в 2022 году исполняется 5 лет.

Как сообщает Report, это нашло отражение в приказе Министерства науки и образования Азербайджана об утверждении учебного плана на 2022-2023 учебный год дошкольных подготовительных групп в государственных общеобразовательных учреждениях.

Норматив количества детей в подготовительных группах определяется следующим образом:

- для общеобразовательных школ, расположенных в поселках и селах, - не менее 10 детей;

- для общеобразовательных школ, расположенных в городах, - не менее 15 детей.

При этом предельная наполняемость в дошкольных группах не может превышать 30 детей.

Занятия в дошкольных группах проводятся четыре раза в неделю. В течение одного дня проводится три занятия.

Продолжительность одного занятия - 30 минут, перерыв между занятиями - 10 минут.

Детям, обучающимся в дошкольных группах, не задают домашних заданий.

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Версия на азербайджанском языке Məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunan uşaqların maksimum say həddi müəyyənləşib

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