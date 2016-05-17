 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Установлен минимальный проходной балл при приеме в вузы Азербайджана в этом учебном году

    Малейка Аббасзаде: На места госзаказа баллы будут от 300-350

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане минимальный проходной балл при поступлении в высшие учебные заведения на 2016-2017 учебный год составит 200".

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

    По ее словам, это проходной балл для участия в конкурсе: "Проходные баллы по некоторым специальностям будут еще выше. На места госзаказа баллы будут еще выше, от 300-350, и это нормально". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi