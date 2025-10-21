Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Управление: В средней школе № 128 в Баку пожара не было

    Наука и образование
    • 21 октября, 2025
    • 21:21
    Управление: В средней школе № 128 в Баку пожара не было

    Управление образования города Баку опровергло информация о пожаре в школе № 128 в Сабунчинском районе столицы.

    Как сообщает Report, в ведомстве указали, что на фото, отправленной родителем в вечернее время, были кадры горящей школы.

    "Руководством школы был проведен осмотр здания, и выяснилось, что информация является ложной. Выяснилось, что на территории возле школы были сожжены древесные отходы.

    Однако, поскольку до проведения проверки информация была передана на горячую линию Министерства чрезвычайных ситуаций (112), соответствующие органы прибыли в школу. Горение древесных отходов на территории было ликвидировано, зданию и другой инфраструктуре какой-либо ущерб не причинен", - уточнили в управлении.

