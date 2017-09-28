Управление образования города Баку: Речи о платном обучении в школах нет

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "В некоторых СМИ были неверно истолкованы вопросы поощрения принципов самофинансирования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и перехода к упомянутому в "Государственной стратегии развития образования в Азербайджанской Республике" механизму финансирования учебных заведений на основе расходов, приходящихся на каждого получающего образование.

Об этом в ответ на запрос Report заявили из Управления образования города Баку.

Отмечается, что в пунктах 5.1.1 и 5.2.3 Плана деятельности по реализации "Государственной стратегии развития образования в Азербайджанской Республике" четко указано, что в среднесрочном прогнозировании поэтапное увеличение соотношения расходов на финансирование образования к ВВП ожидается с 2016 года, а внедрение механизма финансирования учебных заведений на основе расходов, приходящихся на каждого получающего образование, будет осуществляться с 2017 года: "А это, просто означает переход от традиционного механизма к механизму финансирования на каждого обучающегося. То есть, если выразиться более просто, здесь речь не идет о платном обучении в школах, а предусматривается определение расходов при финансировании учебных заведений по количеству учеников".

Отметим, что в некоторых СМИ сегодня были распространены сообщения о том, что с 2020 года обучение в средних школах будет платным.