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    Управление образования города Баку сделало заявление по поводу нанесения учащемуся во дворе школы ножевого ранения

    Нападавший был доставлен в 40-е отделение полиции Бинагадинского РУП для проведения допроса

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку внесло ясность в вопрос, связанный с нанесением учащемуся в столице ножевого ранения.

    Как сообщили Report в управлении, по информации, поступившей из средней школы № 217, до начала занятий, около 8 часов утра 3 февраля, ученик IX класса Н. Мусаев нанес ножевое ранение однокласснику Э. Аманову.

    На место происшествия вызвали врачей скорой неотложной медицинской помощи, которые увезли Э. Аманова в больницу.

    Н. Мусаев был доставлен в 40-е отделение полиции Бинагадинского РУП для проведения допроса.

    Отмечается, что успеваемость, посещаемость и поведение обоих школьников было нормальным.  

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