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    ​Управление образования города Баку: Руководство находится в школе, где произошел пожар

    После подробного расследования происшествия будет дана дополнительная информация

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку распространило информацию в связи с произошедшим утром пожаром в средней школе №95.

    Как сообщили Report в Управлении, сегодня утром примерно в 09:10 в коридоре одного из корпусов бакинской средней школы №95 имени Аяза Магеррамова начался пожар.

    "Все ученики эвакуированы. На место происшествия были привлечены силы МЧС, пожар потушен. Пострадавших нет. В данный момент руководство и сотрудники Управления образования города Баку находятся на месте возгорания. После подробного расследования происшествия будет дана дополнительная информация", - заявили в Управлении. 

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