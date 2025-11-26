Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Университеты Нахчывана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    • 26 ноября, 2025
    • 21:22
    В Нахчыванском государственном университете состоялась встреча с ректором Байбуртского Университета.

    Как сообщила Report сотрудница отдела по связям с медиа и общественностью НГУ Бадем Алиева, ректоры Эльбрус Исаев и Мутлу Тюркмен обсудили возможности сотрудничества между двумя вузами.

    В ходе встречи обсуждались вопросы установления сотрудничества между Международным культурно-исследовательским центром Деде Горгуда при Байбуртском Университете и Нахчыванским государственным университетом, реализации совместных научно-исследовательских проектов, укрепления сотрудничества в области спорта, проведения летних фестивалей, совместных конференций, обмена студентами и преподавателями.

    В завершение стороны подписали меморандум о сотрудничестве между двумя вузами.

    Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Bayburt Universiteti arasında memorandum imzalanıb

