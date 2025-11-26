Университеты Нахчывана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

В Нахчыванском государственном университете состоялась встреча с ректором Байбуртского Университета.

Как сообщила Report сотрудница отдела по связям с медиа и общественностью НГУ Бадем Алиева, ректоры Эльбрус Исаев и Мутлу Тюркмен обсудили возможности сотрудничества между двумя вузами.

В ходе встречи обсуждались вопросы установления сотрудничества между Международным культурно-исследовательским центром Деде Горгуда при Байбуртском Университете и Нахчыванским государственным университетом, реализации совместных научно-исследовательских проектов, укрепления сотрудничества в области спорта, проведения летних фестивалей, совместных конференций, обмена студентами и преподавателями.

В завершение стороны подписали меморандум о сотрудничестве между двумя вузами.