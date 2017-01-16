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    Университет "Тефеккюр" прекратил деятельность

    Вуз не прошел аккредитацию минобразования

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Обратившись 11 октября прошлого года в министерство образования, Научно-образовательный центр Университета "Тефеккюр" отметил о принятии решения по поводу прекращения деятельности в связи с проблемами, возникшими в финансовом вопросе Совета учредителей вуза. 

    Как отмечает Report, информацию распространило министерство. 

    По информации, с учетом вышеуказанного и завершения в 2016 году 5-летнего срока аккредитации вуза, министерство образования приняло решение о создании рабочей группы в целях размещения студентов в другие вузы, не прогнозирования приема студентов на 2017-2018 учебный год и непроведения аккредитации Университета "Тефеккюр". 

    Рабочей группе поручено подготовить и представить руководству министерства предложения о переводе студентов в другие вузы, а также решить другие организационные вопросы. 

    Будут созданы все условия для беспрепятственного размещения студентов в соответствующие вузы с учетом специальности и набранных вступительных баллов. В то же время, при переводе не будет допущена доплата к плате за обучение. Обращаясь к студентам, выражается просьба после завершения зимней сессии связаться с действующей в университете рабочей группой.

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