Университет ADA провел “Международный исследовательский форум по лидерству"

В Баку в Университете ADA состоялся “Международный исследовательский форум по лидерству".

В Баку в Университете ADA состоялся “Международный исследовательский форум по лидерству".

Как передает Report, в форуме приняли участие отечественные и зарубежные специалисты и работники сферы образования, представляющие Азербайджан, Грузию, Финляндию, Австралию, Южную Африку, Норвегию и Германию.

Как заявила журналистам доцент университета Тампере (Финляндия) Элина Фонсен, учителя в Азербайджане обладают очень высоким уровнем подготовки. При этом она отметила, что в Финляндии уроки проводятся в более свободной атмосфере, также с большим количеством упражнений на свежем воздухе, что, возможно, и является успехом высокого уровня образования в стране.

В свою очередь директор Института образования Руфат Азизов, выступая на мероприятии, отметил, что за последние годы в Азербайджане увеличился охват детей дошкольным образованием. И этот показатель планируется довести до 100%.

Р. Азизов также отметил, что согласно стратегии Азербайджана, число учителей, прошедших обучение и сертификацию в области дошкольного образования, планируется довести до 17 тыс.