Улькяр Саттарова: Вскоре состоится презентация новой концепции групп SABAH

11:55

Директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова сообщила, что в ближайшее время будет представлена ​​новая концепция групп SABAH.

Как сообщает Report, во вторник состоялась церемония открытия форума студентов и выпускников программы SABAH и карьерной выставки, посвященных 10-летию групп SABAH.

Далее прошла панельная сессия на тему "Вклад проекта SABAH в систему высшего образования".

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Адалят Мурадов отметил, что в настоящее время в вузе действуют 5 специальностей группы SABAH, 100 выпускников трудоустроены.

Во второй день форума пройдут дискуссии в рамках панельной сессии на тему "Видение и стратегия в лидерстве: ключ к успеху". В рамках форума запланирована карьерная выставка SABAH, выступления выпускников группы в формате TEDx, интеллектуальные соревнования.