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Улькяр Саттарова: Вскоре состоится презентация новой концепции групп SABAH

Улькяр Саттарова: Вскоре состоится презентация новой концепции групп SABAH 11:55
Наука и образование
3 декабря 2024 г. 12:29
Улькяр Саттарова: Вскоре состоится презентация новой концепции групп SABAH

Директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова сообщила, что в ближайшее время будет представлена ​​новая концепция групп SABAH.

Как сообщает Report, во вторник состоялась церемония открытия форума студентов и выпускников программы SABAH и карьерной выставки, посвященных 10-летию групп SABAH.

Далее прошла панельная сессия на тему "Вклад проекта SABAH в систему высшего образования".

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Адалят Мурадов отметил, что в настоящее время в вузе действуют 5 специальностей группы SABAH, 100 выпускников трудоустроены.

Во второй день форума пройдут дискуссии в рамках панельной сессии на тему "Видение и стратегия в лидерстве: ключ к успеху". В рамках форума запланирована карьерная выставка SABAH, выступления выпускников группы в формате TEDx, интеллектуальные соревнования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSABAH tələbə-məzun forumu və karyera sərgisinin açılışı olub

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