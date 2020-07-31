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Учёные смогли "стереть" неприятные воспоминания людям

Учёные смогли "стереть" неприятные воспоминания людям Учёные смогли «стереть» неприятные воспоминания людям. Они использовали трансчерепную магнитную стимуляцию (ТМС) мозга.
Наука и образование
31 июля 2020 г. 10:36
Учёные смогли стереть неприятные воспоминания людям

Учёные смогли «стереть» неприятные воспоминания людям. Они использовали трансчерепную магнитную стимуляцию (ТМС) мозга.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, сами учёные говорят, что новую методику можно применять для лечения посттравматического стрессового расстройства.

Во время трансчерепной магнитной стимуляции специалисты использовали магнитные сигналы разной частоты. Это позволяло повышать или понижать активность разных частей головного мозга. В сущности, эти сигналы порождают импульсы электричества, меняющие характер работы нервных клеток в определённой области.

Учёные объяснили, что когда воспроизводится то или иное воспоминание, оно некоторое время находится в состоянии, при котором его можно изменить. Исследователи выяснили, что эта фаза протекает в одном из регионов префронтальной коры. На него можно воздействовать с помощью ТМС. В эксперименте учёные попробовали «стереть» у добровольцев неприятное воспоминание, полученное специально во время опыта (удар электрошоком). Эксперимент прошёл успешно.

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