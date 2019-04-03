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Учреждены памятные знаки Национальной академии наук Азербайджана

Учреждены памятные знаки НАНА

Учреждены памятные знаки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). 

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана. 

В своем выступлении по данному вопросу президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что для поощрения и стимулирования ученых, внесших значительный вклад в развитие отечественной науки и имеющих важные достижения, а также увековечения памяти ряда выдающихся ученых Азербайджана были учреждены именные премии НАНА и утверждены положения о вышеназванных премиях.

Академик подчеркнул, что за истекший период в соответствии с требованиями этих положений ежегодно объявлялся конкурс на получение именных премий, после чего ими награждались видные ученые, представляющие различные отрасли науки.

Для повышения значимости именных премий, а также отбора кандидатур ученых, представленных на получение наград, на основе более точных критериев и принципов, Президиум посчитал целесообразным заменить именные премии НАНА памятными знаками. Итак, были учреждены: памятный знак "Академик Мирасадулла Миркасимов – в области медицины", памятный знак "Академик Мустафа Топчибашев – в области медицины", памятный знак "Академик Зарифа Алиева – в области медицины", памятный знак "Академик Юсиф Мамедалиев – в области химии", памятный знак "Академик Муртуза Нагиев – в области химии", памятный знак "Академик Узеир Гаджибейли – в области искусств", памятный знак "Академик Микаил Усейнов – в области архитектуры и искусств", памятный знак "Академик Самед Вургун – в области литературы, поэзии", памятный знак "Академик Муса Алиев – в области геологии", памятный знак "Академик Гасан Алиев – в области почвоведения и географии", памятный знак "Академик Захид Халилов – в области математики", памятный знак "Академик Азад Мирзаджанзаде – в сфере нефти", памятный знак "Академик Гасан Абдуллаев – в области физики", памятный знак "Профессор Лютфи Заде – в области компьютерных наук". 

Помимо этого, были учреждены памятный знак, посвященный учреждению НАНА, и специальный памятный знак НАНА для вручения лицам, оказывающим поддержку развитию науки.

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