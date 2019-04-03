Учреждены памятные знаки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана.

В своем выступлении по данному вопросу президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что для поощрения и стимулирования ученых, внесших значительный вклад в развитие отечественной науки и имеющих важные достижения, а также увековечения памяти ряда выдающихся ученых Азербайджана были учреждены именные премии НАНА и утверждены положения о вышеназванных премиях.

Академик подчеркнул, что за истекший период в соответствии с требованиями этих положений ежегодно объявлялся конкурс на получение именных премий, после чего ими награждались видные ученые, представляющие различные отрасли науки.

Для повышения значимости именных премий, а также отбора кандидатур ученых, представленных на получение наград, на основе более точных критериев и принципов, Президиум посчитал целесообразным заменить именные премии НАНА памятными знаками. Итак, были учреждены: памятный знак "Академик Мирасадулла Миркасимов – в области медицины", памятный знак "Академик Мустафа Топчибашев – в области медицины", памятный знак "Академик Зарифа Алиева – в области медицины", памятный знак "Академик Юсиф Мамедалиев – в области химии", памятный знак "Академик Муртуза Нагиев – в области химии", памятный знак "Академик Узеир Гаджибейли – в области искусств", памятный знак "Академик Микаил Усейнов – в области архитектуры и искусств", памятный знак "Академик Самед Вургун – в области литературы, поэзии", памятный знак "Академик Муса Алиев – в области геологии", памятный знак "Академик Гасан Алиев – в области почвоведения и географии", памятный знак "Академик Захид Халилов – в области математики", памятный знак "Академик Азад Мирзаджанзаде – в сфере нефти", памятный знак "Академик Гасан Абдуллаев – в области физики", памятный знак "Профессор Лютфи Заде – в области компьютерных наук".

Помимо этого, были учреждены памятный знак, посвященный учреждению НАНА, и специальный памятный знак НАНА для вручения лицам, оказывающим поддержку развитию науки.