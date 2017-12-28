Учителя учреждений профобразования пройдут диагностическую оценку

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Завтра состоится диагностическая оценка учительского и педагогического коллектива, работающего в учреждениях первого профобразования, входящих в систему министерства образования.

Как сообщили Report в министерстве, на этом этапе оценки примет участие учительский и педагогический коллектив по 51 профориентации рационализированных учреждений профобразования.

Целью проведения диагностической оценки является увеличение знаний и навыков учительского и педагогического коллектива для усовершенствования процесса кадровой подготовки согласно "Стратегической дорожной карте развития профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике", а также в зависимости от результата адаптировать их к рынку труда путем специализации и переподготовки.

Диагностическая оценка состоится 29 декабря в 10:00 в Бакинском государственном профобразовательном центре по туризму и соцуслугам (бывшее здание Бакинского профлицея №5).

В течение года в учреждениях профобразования была проведена диагностическая оценка учителей по общим предметам, учителя были привлечены к развивающим тренингам.

Отметим, что согласно соответствующему решению кабмина, сеть из 34 учреждений первого профобразования в Баку, Гяндже и Габале были рационализированы, создано 14 специализированных Государственных центров профобразования.