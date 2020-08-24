Учителя "на поле боя": Проходит конкурс по приему учителей на работу

46 228 из них были допущены для участия в тестовом этапе конкурса

В Азербайджане проходит конкурс по приему учителей на работу, в котором зарегистрировалось 53 880 кандидатов, желающих стать учителем. 46 228 из них были допущены для участия в тестовом этапе конкурса.

В этом году в организации тестового этапа конкурса произошли некоторые изменения, которые связаны с бушующей в мире коронавирусной инфекцией COVID-19. Итак, в этом году, в первую очередь, была учтена необходимость социальной дистанции. В связи с этим, было принято решение об увеличении количества мест для проведения экзаменов.

Тестирование решили организовать в 32 центрах 17 городов и районов республики: в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахе, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе.

По словам начальника отдела человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багирова, в этом году кандидаты сдают экзамен по месту жительства. Экзамены, которые стартовали 14 августа, продлятся около 18 дней. Кандидатам дается 90 минут, независимо от того, где они сдают экзамен. В течение этого времени они должны ответить на 60 вопросов, 40 - по специальности и 20 - по стратегии обучения и методике. По итогам экзамена, все кандидаты получают 10 минут, чтобы изучить свои ошибки - увидеть вопросы, на которые они ответили неправильно, что является еще одним новшеством этого года.

Э.Багиров также отметил, что все экзамены проводятся в соответствии с методическими указаниями "О профилактике коронавирусной инфекции (COVİD-19) во время экзаменов" Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Кандидаты допускаются в экзаменационный центр после измерения температуры. Тем, у кого температура тела выше 37 градусов, вход в здание запрещен. Тем же, у кого температура ниже 37 градусов, требуется входить в здание в маске. Следует отметить, что снимать маску во время всего процесса экзамена запрещено. Кандидатам также выдаются медицинские перчатки при входе на экзамен. А после каждой экзаменационной сессии, стол, за которым сидит кандидат в экзаменационном зале, обрабатывается дезинфицирующими растворами. О времени и месте экзамена кандидатам сообщается заранее в их личный кабинет. Не пришедшие в указанное время, или опоздавшие, на экзамен не допускаются.

Каким образом нововведения отразились на самих кандидатах, спросим у них:

По словам Улькер Абдуллаевой, которая набрала на экзамене для учителей по физике 56 баллов, в этом году она не первый раз сдавала экзамен: "Впервые я приняла участие в конкурсе по приму учителей на работу в 2016 году. Набрав 45 баллов, я была определена в школу села Гулубейли Имишлинского района. Несколько лет проработав там учителем, я вновь решила попытать свои силы и набрать большее количество баллов. В 2019 году я снова сдала экзамен и набрав 53 балла поступила на работу в среднюю школу №67 Сабунчинского района Баку по временному контракту.

В этом же году я набрала 56 баллов, хотя считаю, что могла бы и больше, если бы не поторопилась".

По словам У.Абдуллаевой, вопросы были не сложные: "С каждым годом организация экзаменов с точки зрения прозрачности и справедливости улучшается. Возможность увидеть свои ошибки сразу после экзамена, которая является нововведением, порадовала меня и сотни таких кандидатов как я. Раньше учителя жаловались и переживали из-за того, что не знали где они могли ошибиться. Однако узнав свои ошибки сразу после экзамена избавляет человека от дополнительного нервного напряжения".

В свою очередь, выпускница Бакинского государственного университета Сема Гасанова начала свою карьеру учителя в прошлом году: "Я набрала 52 балла на экзамене в 2019-2020 учебном году. Благодаря своему результату я проработала 4 месяца по временному контракту учителем биологии в средней школе села Гушчулар Шушинского района. Чтобы получить постоянную работу, в этом году я снова решила принять участие в экзамене и набрала 55 баллов. Вопросы были не сложными, однако заставляли задуматься".

С.Гасанова заранее готовилась к этому экзамену и осталась довольна своим результатом: "Если человек идет к своей цели, в конечном итоге он ее обязательно достигнет".

Кандидат в учителя по Азербайджанскому языку и литературе Гюльназ Мугумова проживающая в Балаканском районе, уже в третий раз участвует в конкурсе по прием на работу учителей: "В прошлом году я набрала 52 балла. Однако из-за отсутствия вакансий в нашем районе я работала по временному контракту в общеобразовательной школе села Чол-Араб Кюрдамирского района".

По словам Г.Мугумовой, изменения в организации тестового этапа конкурса облегчили жизнь не только ей, но и многим учителям, так как проживаемым в регионах кандидатам не пришлось ехать в Баку: "Я сдавала экзамен в школе, где училась. Это прекрасное чувство - сдать экзамен в своей школе, получить высокие результаты и оправдать ожидания. Я так счастлива, что не могу выразить это словами".

Г. Мугумова ответила неправильно всего лишь на один вопрос по методике: "Когда экзамен закончился, я с удивлением увидела 59 баллов. Затем я узнала, что ответы, в которых я сомневался, были правильными, а ответ, который, как я была уверена - правильный, оказался неправильным. Поэтому я хочу сказать всем кандидатам быть внимательными и несколько раз перечитать вопрос, вникнув в него. Это позволит им избежать ошибок".

Однако это еще не конец. Кандидаты, набравшие требуемый проходной балл после тестового этапа конкурса, будут участвовать в этапе выбора вакансий. Так как до начала учебного года осталось совсем мало времени, прошедшие конкурс учителя, будут приняты на работу на основе временного трудового договора. Далее с ними будут проведены собеседования, которые будут организованы либо онлайн, либо традиционно, с учетом текущей ситуации. Учителям, успешно прошедшим собеседование, будет предоставлен бессрочный трудовой договор.

Следует отметить, что после окончания конкурса, оставшиеся вакантные места, либо возникающие в течении учебного года новые, будут заполняться кандидатами, набравшими соответствующие баллы в централизованном порядке.

Следует отметить, что по существующим правилам, проходной балл в конкурсе определяется Министерством образования с учетом общих результатов кандидатов на тестовом экзамене и количества вакантных мест.

Наиля Аббасова