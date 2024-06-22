О нас

Учителя английского языка в Нахчыване сдали экзамен по сертификации

Учителя английского языка в Нахчыване сдали экзамен по сертификации В Нахчыване учителя английского языка приняли участие в общереспубликанском экзамене в рамках сертификации преподавателей.
Наука и образование
22 июня 2024 г. 20:31
Учителя английского языка в Нахчыване сдали экзамен по сертификации

В Нахчыване учителя английского языка приняли участие в общереспубликанском экзамене в рамках сертификации преподавателей.

Как сообщает местное бюро Report, в этапе тестового экзамена приняли участие 84 педагога.

В течение 120 минут учителя ответили на 60 вопросов. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. Подсчет результатов осуществлялся в автоматизированном режиме, и набранный бал можно было увидеть на экране компьютера сразу после завершения экзамена.

Набравшие не менее 30 баллов из возможных 60 получили право на участие в этапе собеседования.

Отметим, что учительница села Араз Бабекского района показала максимальный результат, набрав 60 баллов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda ingilis dili müəllimləri sertifikat imtahanından keçiblər

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi