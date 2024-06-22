Учителя английского языка в Нахчыване сдали экзамен по сертификации

В Нахчыване учителя английского языка приняли участие в общереспубликанском экзамене в рамках сертификации преподавателей.

В Нахчыване учителя английского языка приняли участие в общереспубликанском экзамене в рамках сертификации преподавателей.

Как сообщает местное бюро Report , в этапе тестового экзамена приняли участие 84 педагога.

В течение 120 минут учителя ответили на 60 вопросов. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. Подсчет результатов осуществлялся в автоматизированном режиме, и набранный бал можно было увидеть на экране компьютера сразу после завершения экзамена.

Набравшие не менее 30 баллов из возможных 60 получили право на участие в этапе собеседования.

Отметим, что учительница села Араз Бабекского района показала максимальный результат, набрав 60 баллов.