Ученый: Снижение уровня Каспия на 1,5 метра может вызвать серьезные экологические проблемы

Снижение уровня Каспийского моря на 1,5 метра ниже текущего (-28,5 мБС) может привести к ряду отступлений и другим серьезным экологическим проблемам в прибрежных районах Набрана-Шабрана, на территории Абшеронского полуострова, в юго-западном регионе и Бак

Снижение уровня Каспийского моря на 1,5 метра ниже текущего (-28,5 мБС) может привести к ряду отступлений и другим серьезным экологическим проблемам в прибрежных районах Набрана-Шабрана, на территории Абшеронского полуострова, в юго-западном регионе и Бакинской бухте.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом геоморфологии побережья и дна Каспийского моря Института географии имени академика Г.А.Алиева Амир Алиев на заседании Президиума НАНА.

Ученый отметил, что за последние 100 лет уровень Каспийского моря резко менялся трижды, в результате чего затопило около 50 тыс. гектаров земли в прибрежной зоне Азербайджана протяженностью около 850 км.

Алиев отметил, что уровень Каспийского моря снизился на 2 метра в 1996-2023 годах, и данный процесс все еще продолжается. По его словам, за указанный период из-под морских вод в прибрежной зоне Азербайджана вышло 38 тыс. га земли.

Ученый подчеркнул, что резкий подъем уровня в 1978-1995 годах нанес значительный ущерб промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуре в прибрежной зоне.