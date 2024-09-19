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Ученый: Снижение уровня Каспия на 1,5 метра может вызвать серьезные экологические проблемы

Ученый: Снижение уровня Каспия на 1,5 метра может вызвать серьезные экологические проблемы Снижение уровня Каспийского моря на 1,5 метра ниже текущего (-28,5 мБС) может привести к ряду отступлений и другим серьезным экологическим проблемам в прибрежных районах Набрана-Шабрана, на территории Абшеронского полуострова, в юго-западном регионе и Бак
Наука и образование
19 сентября 2024 г. 15:25
Ученый: Снижение уровня Каспия на 1,5 метра может вызвать серьезные экологические проблемы

Снижение уровня Каспийского моря на 1,5 метра ниже текущего (-28,5 мБС) может привести к ряду отступлений и другим серьезным экологическим проблемам в прибрежных районах Набрана-Шабрана, на территории Абшеронского полуострова, в юго-западном регионе и Бакинской бухте.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом геоморфологии побережья и дна Каспийского моря Института географии имени академика Г.А.Алиева Амир Алиев на заседании Президиума НАНА.

Ученый отметил, что за последние 100 лет уровень Каспийского моря резко менялся трижды, в результате чего затопило около 50 тыс. гектаров земли в прибрежной зоне Азербайджана протяженностью около 850 км.

Алиев отметил, что уровень Каспийского моря снизился на 2 метра в 1996-2023 годах, и данный процесс все еще продолжается. По его словам, за указанный период из-под морских вод в прибрежной зоне Азербайджана вышло 38 тыс. га земли.

Ученый подчеркнул, что резкий подъем уровня в 1978-1995 годах нанес значительный ущерб промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуре в прибрежной зоне.

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Версия на английском языке Scientist: Caspian Sea level drop by 1.5 meters may cause serious environmental problems
Версия на азербайджанском языке Alim: Xəzərin səviyyəsi 1.5 metr də aşağı düşsə, mühüm ekoloji problemlər baş verə bilər

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