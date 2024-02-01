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Ученые впервые сумели вырастить нут в грунте из лунной пыли

Ученые впервые сумели вырастить нут в грунте из лунной пыли Американские ученые из Техасского университета AM (TAMU) впервые смогли вырастить нут в грунте, на три четверти состоящем из реголита — лунной пыли.
Наука и образование
1 февраля 2024 г. 08:58
Ученые впервые сумели вырастить нут в грунте из лунной пыли

Американские ученые из Техасского университета A&M (TAMU) впервые смогли вырастить нут в грунте, на три четверти состоящем из реголита — лунной пыли.

Как передает Report, исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

"На Луне нет такой почвы, как на Земле. На нашей планете почва содержит органический материал, наполненный питательными веществами и микроорганизмами, которые поддерживают развитие растений. На Луне их нет. И это усугубляет другие проблемы, такие как пониженная гравитация, радиация и токсины", — отметила автор научной работы, аспирантка TAMU Джессика Эткин.

Используя механизмы регенерации земной почвы, Эткин и ее коллеги использовали взаимодействие полезных грибов и биогумуса для придания лунной пыли плодородных свойств.

Эти добавки смогли изолировать токсичные загрязнители и улучшить структуру грунта, сделав растения в нем более живучими и устойчивыми. Почвенные грибы изолируют токсины, улавливая их до того, как вредные вещества попадут в культуры через корневую систему.

Биокомпост образуется в результате жизнедеятельности червей. По мнению ученых, некоторые виды червяков можно будет отправить на Луну, где беспозвоночные займутся переработкой биологических отходов космонавтов в удобрение.

На Земле нут вырастает примерно за 100 дней. В лунной смеси растениям потребовалось 120 дней на созревание.

Исследователи считают, что их эксперимент поможет участникам будущих лунных миссий обеспечивать себя белковой пищей и меньше зависеть от поставок с Земли.

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