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Ученые впервые расшифровали ген риска биполярного расстройства

Ученые впервые расшифровали ген риска биполярного расстройства Немецкие ученые из Института психиатрии Макса Планка впервые расшифровали ген риска биполярного расстройства психики.
Наука и образование
3 сентября 2024 г. 03:21
Ученые впервые расшифровали ген риска биполярного расстройства

Немецкие ученые из Института психиатрии Макса Планка впервые расшифровали ген риска биполярного расстройства психики.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

Биполярное, или биполярно-аффективное расстройство (БАР) характеризуется резкими переходами между состояниями мании (высокой активности и хорошего настроения) и депрессии. Каждая смена эмоционального настроя сильно отличается от обычного поведения человека. Вероятность развития БАР в течение жизни составляет около 1%.

В новом исследовании команда расшифровала ген аденилатциклаза 2, чья связь с БАР уже подтверждалась в ходе предыдущих изысканий.

В экспериментах на клеточных культурах ученым впервые удалось показать, что мутантный вариант аденилатциклазы 2 приводит к снижению способности вырабатывать сигнальную молекулу цАМФ, которая важна для передачи информации внутри клетки. Исходя из этого, они искусственно вызвали соответствующую мутацию аденилатциклазы 2 у мышей.

В результате грызуны продемонстрировали поведение, похожее на манию, в виде повышенной активности, сильного любопытства и желания изучать новую среду. В то же время их когнитивные способности оказались нарушены. Это побочный эффект биполярного расстройства, который часто наблюдается у пациентов.

Мыши также более сильно реагировали на стресс, переходя от маниакальной фазы к депрессивному состоянию.

По словам ученых, их открытие может стать отправной точной для новых, более эффективных методов лечения БАР на основе сигнальной молекулы цАМФ.

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