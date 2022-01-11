Ученые сообщили о рекордном нагреве океана

Ученые из Китая и США опубликовали отчет о тенденциях изменения температуры поверхности океана и его последствиях за период с 1950-х годов. В 2021-м был зафиксирован очередной температурный рекорд.

Ученые из Китая и США опубликовали отчет о тенденциях изменения температуры поверхности океана и его последствиях за период с 1950-х годов. В 2021-м был зафиксирован очередной температурный рекорд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, статья размещена в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Прошедший год был первым в объявленном ООН Десятилетии наук об океане, задача которого — сохранение человеческого общества и природных экосистем, многие из которые связаны с океаном. Опубликованный отчет, над которым работали 23 исследователя из 14 институтов, обобщает два международных набора данных: от Института физики атмосферы Китайской академии наук (IAP CAS) и Национальных центров экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

"Теплосодержание океана неуклонно растет во всем мире, и это основной показатель антропогенного изменения климата, — приводятся в совместном пресс-релизе этих организаций слова одного из авторов публикации Кевина Тренберта (Kevin Trenberth) из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо. — В этом отчете мы обновили наблюдения за океаном до 2021 года, а также пересмотрели и переработали более ранние данные".

Исследователи обнаружили, что за последний год верхние две тысячи метров океана поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году.

"Помимо тепла, океан поглощает от 20 до 30 процентов антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к закислению океана. Однако потепление океана снижает его эффективность поглощения углерода, и в воздухе остается больше углекислого газа, — говорит первый автор статьи Лицзин Чен (Lijing Cheng), Международного центра наук о климате и окружающей среде в IAP CAS. — Мониторинг и понимание связи поглощения тепла и углерода в будущем важны для отслеживания целей по смягчению последствий изменения климата".