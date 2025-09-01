    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Наука и образование
    • 01 сентября, 2025
    • 00:25
    Ученые предупредили о формировании зоны мегаземлетрясений под Атлантическим океаном

    Под Атлантическим океаном зафиксировано формирование нового тектонического разлома, который в будущем может вызвать разрушительные землетрясения и цунами.

    Как передает Report, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

    В материале отмечается, что хотя Атлантика традиционно считалась сейсмически спокойным регионом, Португалия, находящаяся вдали от известных тектонических разломов, уже испытывала сильные подземные толчки. Так, землетрясение 1969 года проявило признаки, характерные для зон субдукции - областей, где сталкиваются литосферные плиты, несмотря на то, что ранее подобные процессы здесь не фиксировались.

    Ученые сопоставили данные сейсмических станций и результаты компьютерного моделирования дна к юго-западу от Португалии. В результате они обнаружили признаки расслоения мантии. По мнению исследователей, вода на протяжении миллионов лет проникала в горные породы, ослабляя их и создавая условия для образования новой зоны субдукции в Атлантическом океане.

    Прогнозируется, что в будущем эта зона может вызвать сильнейшие землетрясения и цунами и привести к масштабным тектоническим сдвигам. В долгосрочной перспективе ученые допускают даже объединение Африки, Европы и Америки в единый суперконтинент.

