Учебник по общей тюркской истории разработали в Астане

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Международной Тюркской Академии на заседании комиссии экспертов одобрен итоговый вариант учебника "Общей тюркской истории", cообщает Report со ссылкой на "Казинформ".

"Мы сегодня в рамках Тюркского совета завершили большую фундаментальную работу. Как вы знаете, в 2013 году было принято решение о внедрении общего учебника истории для государств-членов Тюркского совета и это было поручено Тюркской Академии. В 2014 году была разработана первая программа, в 2015 году эта программа была одобрена на совещании министров образования, прошедшем в Астане. Был разработан специальный учебник, разослан государствам-членам, а сегодня мы имеем итоговый вариант. В течение трех дней совместно работали специалисты, представители министерств Азербайджана, Турции, Кыргызстана и Казахстана. Они обсудили каждое предложение, каждый параграф, и общий учебник готов", - сказал президент Академии Дархан Кыдырали.

Учебник предназначен для учащихся 8-го класса, он охватывает период с древнейших времен до 15-го века и состоит из 7 разделов. На заседании принят специальный Протокол, в соответствии с которым проект учебника будет представлен на 6-м саммите глав государств Тюркского совета, который состоится в марте 2018 года в Кыргызстане.