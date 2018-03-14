Учащиеся в Эстонии азербайджанки: Учителя не знают имен большинства студентов, которым преподают - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Эстонский город Тарту известен в Европе как "студенческий город". Здесь получают образование студенты из разных частей света. Азербайджанская молодежь входит в число успешно учащихся здесь студентов.

Report представляет интервью со студентками первого и второго курса факультета Управление бизнесом университета Тарту Хокумой Мамедзаде и Гюльназ Мамедли.

- Как получилось, что вы предпочли получить образование за рубежом?

- Гюльназ Мамедли: До приезда в Эстонию, я училась в университете ADA. Я всегда мечтала учиться за рубежом. В нашем университете часто проводились различные программы, проекты по учебе за границей. Это привлекло меня. Во время учебы в ADA я усовершенствовала свой английский язык и подготовилась к экзамену İELTS. В результате набрала хороший балл на экзамене. После небольшого мониторинга я увидела, что университет Тарту намного опережает в списках другие университеты, и выбрала Эстонию из-за большего количества возможностей. В Университете ADA я училась на платной основе, а в Университете Тарту мое обучение бесплатно, т.к. я принята по стипендиальной программе. Здесь с учетом всех показателей студенты, входящие в первую пятерку, получают образование по системе стипендий, и я вхожу в их число. В Тарту я плачу только за студенческое общежитие и столовую.

- Хокума Мамедзаде: Я учусь на первом курсе факультета Управление бизнесом Университета Тарту. Я окончила Европейско-Азербайджанскую школу (EAS) и получила образование по дипломной программе Международного бакалавриата (система İB). Я изначально планировала учиться за границей. После окончания школы вместе с семьей мы решили продолжить мое образование в Европе. В основном мы выбирали вузы прибалтийских стран. Из-за того, что Университет Тарту занимает первое место среди вузов прибалтийских стран, я выбрала Эстонию.

- На каком языке сейчас идет обучение в вузе?

- Хокума Мамедзаде: В целом, в Университете Тарту есть отделения на эстонском и английском языках. Мы учимся на английском языке. На некоторых факультетах нет обучения на английском языке, учеба только на эстонском. Желающие учиться на данных факультетах иностранные студенты должны год посещать в вузах курсы эстонского языка и приступают к учебе после изучения языка.

Кроме того, в Университете Тарту преподают около 20 иностранных языков. Каждый студент по своему желанию может выбрать эти языки. Даже те, кто не являются студентами вуза, могут посещать курсы. Я дополнительным языком избрала эстонский язык, а в будущем году планирую выбрать русский язык.

- Гюльназ Мамедли: Если мы выбираем какой-то язык дополнительно, в конце года сдаем экзамен, и в дипломе делается пометка.

- Какие есть различия в образовательных системах Азербайджана и Эстонии?

- Гюльназ Мамедли: Я могу сравнивать с Университетом ADA, где училась. В том вузе, можно сказать, все учителя учились за границей и в совершенстве знали английский язык. Их общение со студентами и методика образования были прекрасными. Однако в Университете Тарту в английском отделении есть нехватка учителей. Возможно, в эстонском отделении есть хорошие кадры. Сейчас большинство наших преподавателей – это докторанты и диссертанты университета. Все студенты в конце каждого семестра оставляют отзыв и об учителях, и о предметах. Об учителях, которые читают лекции и ведут семинары, мы оставляем отзыв, про предметы – пишем замечания.

- Хокума Мамедзаде: В Азербайджане учителя заботливо относятся к студентам. Они могут неоднократно объяснять студентам непонятые уроки и предметы. В Эстонии иначе. Они говорят, что предметы больше нужны не им, а нам. Если мы будет присутствовать на уроке, сделаем лучше себе же. Нас порой не устраивает акцент учителей, потому что невозможно понять предмет и сосредоточить внимание на их уроке. До урока мы смотрим слайды и заранее знаем, какую тему пройдем. Каждый семестр при выборе предмета обязательно смотрим на отзывы предыдущих лет. Если отзывы о каком-то предмете нехорошие, значит, либо сам предмет сложный, либо учитель не смог его правильно объяснить. Так, у нас заранее бывает представление о предмете.

- Каково в целом взаимоотношение между учителями и студентами?

- Гюльназ Мамедли: Учителя бывают в университете и вне уроков и тогда можно подойти к ним и что-то спросить. Некоторые учителя активно участвуют в этом, а некоторые даже не помогают. Их можно слушать только во время урока и нельзя задать дополнительного вопроса.

- Хокума Мамедзаде: Между учителями и студентами нет никаких отношений. Учителя порой не знают имен большинства студентов, которым преподают. То есть они не обязаны знать всех студентов. По-моему, это и не важно.

У учителей иногда бывают студенты-помощники. Некоторые учителя, видя, что студенты не совсем хорошо усвоили какой-либо урок, назначают дополнительные часы и тему объясняют ассистенты. Участие на этих уроках тоже не обязательно.

- Есть ли сложность со сдачей экзаменов?

- Гюльназ Мамедли: По каждому предмету по завершении времени занятий проводится экзамен, и если не можешь сдать экзамен, создаются дополнительные условия. Учитель назначает студенту несколько дней для пересдачи экзамена, студент сам выбирает один день. Если у студента есть срез в первом семестре, и во втором семестре ситуация остается такой же, он может быть отчислен из вуза. Это значит, что студент не соответствует критериям учебного заведения.

- Хокума Мамедзаде: Если студент не сможет хорошо воспользоваться ни одним из этих шансов, тогда должен заново выбрать этот предмет. Не присутствующие регулярно на занятиях студенты, имеющие срезы, отстраняются из-за несоответствия профилю вуза.

- Были ли у вас случаи не посещения занятий?

- Гюльназ Мамедли: На некоторых занятиях нам зачисляются баллы за присутствие. Поэтому мы вынуждены посещать эти занятия. Нас никто не ругает за пропуск занятий. Порой слушание каких-то лекций может отнять у нас время.

- Хокума Мамедзаде: Если присутствие на некоторых предметах считается для нас положительным фактором, то присутствие на других – просто трата времени. Время занятий тоже свободно. Расписание занятий не недельное. Порой некоторые занятия бывают в определенные дни и в разное время в течение дня. А порой в разное время. Информация об изменениях присылается нам заранее на адрес электронной почты.

- Как вы проводите досуг?

- Гюльназ Мамедли: Здесь у всех студентов есть общий адрес электронной почты. Вся информация о занятиях и предметах отсылается на адрес электронной почты. У студентов есть мероприятия под названием Language cafe ("Языковое кафе"), участвуют студенты из разных стран, представителем каждой страны составляют слова на своем языке из карточек. Потом студенты других национальностей подходят и спрашивают значение слова, все объясняют значение показанного слова. Так мы делимся информацией о наших странах и языках.

- Хокума Мамедзаде: Для здешних студентов много развлечений. Но каждый по-разному относится к студенческой жизни. Из-за того, что здесь большинство составляют иностранные студенты, приходится сталкиваться с различными культурами. Часто проводятся различные мероприятия, приемы.

- Что вы сможете сказать о природе, климате, кухне и людях Эстонии?

- Гюльназ Мамедли: Моя натура близка к эстонцам и потому я люблю их. Они тоже, как и я, любят короткое и конкретное общение, закрыты. Здесь я чувствую себя свободно. Привыкание к их кухне тоже не вызвало для меня трудностей, потому что я вегетарианка. Безусловно, их овощи не такие вкусные и натуральные, как у нас в стране, но я быстро привыкла. Населения мало. Можно сказать, город очень безопасный, с прекрасной природой. Люди предпочитают спорт, в качестве транспортного средства больше используют велосипед.

- Хокума Мамедзаде: По мне, эстонцы очень холодные, не стараются наладить отношения. В течение нескольких месяцев, что я в Эстонии, еще не видела исконно эстонкой кухни. Очень скучаю по вкусным маминым блюдам. Здесь начинает темнеть практически после трех. Однако это вовсе не мешает мне в моих делах. Наоборот, видя, что темнеет, стараюсь быстрее завершить все дела. В то же время город безопасный. Во время экзаменов мы готовимся с друзьями из других общежитий и возвращаемся за полночь. То есть по ночам можно спокойно и свободно гулять в городе.

- У вас есть планы на будущее?

- Гюльназ Мамедли: Я всегда люблю рассматривать свои возможности. Я планирую останусь ли, буду ли работать в этой или другой стране. Я оцениваю все выгодные возможности, которые мне попадаются. И все же, больше я хочу испытать себя за границей.

- Хокума Мамедзаде: После завершения университета я планирую поступить на магистратуру. Но образование я хотела бы продолжить в другой стране. А после я хочу вернуться в Азербайджан. Мои цели и мотивация очень высоки.