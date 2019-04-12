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У школы №162 почтили память Элины Гаджиевой - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

У школы №162 почтили память Элины Гаджиевой - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
© Report/ Firi Salim

В Сабаильском районе Баку перед полной средней школой №162 завершилась церемония поминания в связи со смертью ученицы этой школы Элины Гаджиевой.

Как сообщает Report, в ней приняли участие жители Баку, в том числе несколько учителей из других школ, школьники и др.

*** 11:41

В Сабаильском районе Баку перед полной средней школой №162 проходит  церемония поминания в связи со смертью ученицы этой школы Элины Гаджиевой.

Как сообщает Report, в ней приняли участие жители Баку, в том числе несколько учителей из других школ, школьники и др.

У входа во двор школы разложены букеты цветов, игрушки, фотографии покойной.

Церемония продолжается.

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