У школы №162 почтили память Элины Гаджиевой - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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В Сабаильском районе Баку перед полной средней школой №162 завершилась церемония поминания в связи со смертью ученицы этой школы Элины Гаджиевой.

Как сообщает Report, в ней приняли участие жители Баку, в том числе несколько учителей из других школ, школьники и др.

*** 11:41

В Сабаильском районе Баку перед полной средней школой №162 проходит церемония поминания в связи со смертью ученицы этой школы Элины Гаджиевой.

Как сообщает Report, в ней приняли участие жители Баку, в том числе несколько учителей из других школ, школьники и др.

У входа во двор школы разложены букеты цветов, игрушки, фотографии покойной.

Церемония продолжается.