У школы №162 почтили память Элины Гаджиевой - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Сабаильском районе Баку перед полной средней школой №162 завершилась церемония поминания в связи со смертью ученицы этой школы Элины Гаджиевой.
Как сообщает Report, в ней приняли участие жители Баку, в том числе несколько учителей из других школ, школьники и др.
*** 11:41
В Сабаильском районе Баку перед полной средней школой №162 проходит церемония поминания в связи со смертью ученицы этой школы Элины Гаджиевой.
Как сообщает Report, в ней приняли участие жители Баку, в том числе несколько учителей из других школ, школьники и др.
У входа во двор школы разложены букеты цветов, игрушки, фотографии покойной.
Церемония продолжается.
Səid QəribАвтор новости