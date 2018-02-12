Трудоустроены 100% выпускников Бакинской Высшей Школе Нефти

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году Бакинская Высшая школа нефти (БВШН), инновационная учебная программа которой основана на новейших технологиях и опыте ведущих международных университетов, проводила своих первых выпускников. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, дипломы бакалавров получили 48 студентов вуза, обучавшиеся по специальности «Инженер-нефтяник», и 52 студента, учившиеся по специальности «Инженер-химик», – всего 102 выпускника.

Многие из них уже начали свою профессиональную карьеру и работают в ведущих компаниях отрасли. Остальные продолжают учебу в магистратуре и докторантуре в престижных университетах в Азербайджане и за рубежом, а некоторые из выпускников совмещают работу с учебой в магистратуре.

Шесть выпускников сегодня служат в рядах национальной армии, а после окончания службы они будут сразу же приняты на работу в производственное объединение «Азнефть». Ниже приводится статистические данные о местах работы выпускников БВШН.

Компания/Организация Количество STAR& PETKIM (Турция) 24 ПО «Азнефть» 18 SOCARPOLYMER 6 Бакинская Высшая школа нефти 6 Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева 5 BP 5 Halliburton 2 Maire Tecnimont 2 Gilan Holding 2 Schlumberger 1 Главный офис SOCAR 1 ООО «Umid» (SOCAR) 1 Azərikimya 1 NIPI«Neftegas» 1 ВСЕГО 75 человек

Как свидетельствуют эти данные, выпускники БВШН не испытывают трудностей при поиске работы в ведущих компаниях нефтегазовой отрасли. Их успеху способствует и опыт, который они приобретают во время учебы, проходя каждый год обязательную производственную практику в этих компаниях. Это позволяет студентам и руководству компаний ближе познакомиться друг с другом. Кроме того, тор-менеджеры и ведущие специалисты этих компаний регулярно проводят в Высшей школе различные семинары, тренинги и мастер-классы, что также помогает студентам больше узнать об их деятельности и определиться с выбором будущего места работы.

Статистические данные о выпускниках Высшей школы, которые продолжают образование в высших учебных заведениях, приведены в нижеследующей таблице.