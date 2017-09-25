Свыше 2 500 студентов азербайджанских вузов остались в этом году без диплома - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В 2013/2014 учебном году в вузы поступили 33 880 человек.

Как сообщает Report, из них в государственные вузы было зачислено 28 839, а в частные - 5 041 абитуриент.

В ответ на запрос Report в министерстве образования заявили, что в 2016/2017 учебном году общее число завершивших учебу в вузах студентов, получивших диплом бакалавра, составило 30 457 человек.

Из них 22 100 человек окончили вузы, находящиеся в подчинении министерства образования, 4 372 – учебные заведения в подчинении других государственных структур, 3 985 – частные учебные заведения.

Следует учитывать, что 104 из 932 поступивших в Азербайджанский медицинский университет (АМУ) в 2013/2014 учебном году лиц окончили вуз в этом году, так как обучались на 4-летнем фармацевтическом факультете. Это означает, что 828 из 932 студентов еще продолжают обучение в данном вузе.

Согласно окончательному результату, в этом году 3 423 человека не смогли получить диплом.

Если также учитывать 828 продолжающих учебу в АМУ студентов, значит, без диплома остались как минимум 2 595 студентов.