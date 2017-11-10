Студенты БВШН завершили практику в компаниях Petkim и Star Refinery

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Двадцать студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальностям "Инженер-нефтяник" и "Инженер-химик", завершили производственную практику, которую они в течение двух месяцев проходили в компаниях SOCAR Turkey в Стамбуле и на предприятиях компаний Petkim Petrokimya Holding A.S. и Star Refinery в Измире.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, по окончании практики и возвращении студентов с ними встретился ректор БВШН Эльмар Гасымов. На встрече студенты поделились впечатлениями о стажировке, рассказали об ее итогах, приобретенных практических навыках и профессиональном опыте. Участницы программы стажировки Саида Алескерова и Ляман Садыглы выступили с презентациями и представили подробную информацию о прохождении практики. Они отметили, что в программе также принимали участие студенты ряда турецких технических вузов и университетов. В течение первых двух недель они были слушателями тренингов по технике безопасности и охране труда в компаниях Petkim Petrokimya и Star, а затем приняли участие в учебных курсах, в том числе по таким темам, как "Семь отличительных черт харизматичного лидера", "Управление проектами" и "Организация рабочего времени". Во второй части студенты, разделенные на группы по специальностям, проходили производственную практику на десяти заводах и в трех лабораториях компаний.

Как рассказали студенты, во время стажировки в Турции студенты работали над техническими проектами и инженерными задачами. В то же время они смогли увидеть различия между студентами разных вузов и убедиться, что студенты Высшей школы имеют целый ряд преимуществ. В частности, они более конкурентоспособны, легче адаптируются в новых и даже экстремальных условиях, активнее воспринимают инновационные идеи и более успешно решают проблемы, которые перед ними ставят. В связи с этим студенты выразили благодарность руководству вуза за обучение и подготовку.

Ректор Эльмар Гасымов поздравил студентов по случаю успешного завершения производственной практики и поблагодарил их за активное участие в программе стажировки и проявленные навыки и знания, а также за слова признательности в адрес руководства БВШН и компаний SOCAR, Petkim и Star.