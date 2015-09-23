​Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями в конкурсе BP

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Студенты 4-го курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер по нефти и газу" Фидан Селим-заде и Рияд Мурадов, а также студент 4-го курса, обучающийся по специальности "Инженер-химик" Инсафали Самедов с 2 июля по 10 сентября прошли летнюю производственную практику в компании BP.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Студенты в рамках программы летней практики BP, стали победителями проведенного компанией конкурса “Techno Fest”. Фидан Селим-заде заняла первое, а Рияд Мурадов - третье место. Во время летней практики студенты выступали со своими проектами. Технические преимущества, безопасность, операционные риски и влияние бизнеса были основными критериями оценки проектов.

Студентов выбирали по указанным критериям. Отметим, что “Techno Fest”, проводимый ежегодно компанией BP, является глобальным конкурсом и служит поддержке идей, направленных на развитие инноваций в технической сфере. Этот конкурс ежегодно организуется для лиц, желающих работать в компании BP, участников летней практики, в том числе для студентов. Ежегодно в этом конкурсе молодые инженеры получают возможность представлять свои проекты и делиться опытом и результатами.