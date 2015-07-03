​Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти приступили к практике в производственном объединении “Aзерхимия”

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Студенты 2-го и 3-го курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер-химик", пройдут летнюю производственную практику в производственном объединении (ПО) “Aзерхимия”. Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, с этой целью студенты вместе с делегацией, возглавляемой ректором БВШН Эльмаром Гасымовым побывали в ПО “Aзерхимия”.

Открывая мероприятие глава ПО “Aзерхимия”, депутат Мухтар Бабаев сказал, что в период практики для студентов подготовлена программа производственног о направления. Он выразил удовлетворенност ь пребыванием руководства и студентов одного из ведущих вузов Азербайджана в ПО “Aзерхимия”. Мухтар Бабаев также подчеркнул, что эта практика сыграет большую роль в подготовке студентов в качестве будущих инженерных кадров. Он рассказал им об истории создания ПО “Aзерхимия”, об осуществляемых здесь работах и пожелал им успехов.

В свою очередь, ректор БВШН Эльмар Гасымов поблагодарил руководство ПО “Aзерхимия” за теплый прием и созданные условия для студентов Высшей Школы. Ректор отметил важность производственной практики для студентов. Он добавил, что эта возможность является первым шагом студентов в построении будущей карьеры. Э.Гасымов также подчеркнул, что конкуренция на трудовом рынке является одним из самых важных вопросов современного мира. Он порекомендовал студентам воспользоваться созданными для них условиями и пожелал им успехов.

В целом, 38 студентов БВШН пройдут производственную практику в структурах ПО “Aзерхимия”. Из них 18 студентов в течение двух месяцев пройдут оплачиваемую практику. Таким образом, “Aзерхимия” заключит временный трудовой контракт со студентами и в течение двух месяцев обеспечит их зарплатами.