Студентка БВШН стала победительницей соревнования Global Startup Weekend Women

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Студентка кафедры "Инженерия автоматизации процессов" Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Сакина Нагизаде стала победительницей финала стартап соревнования среди женщин Global Startup Weekend Women, который прошел в Баку.

Как сообщили Report в вузе, для участия в конкурсе, организованном при участии Инновационного Центра Next Step, было подано свыше 50 заявок, и только 11 команд допустили к финалу.

А победителем конкурса, прошедшего под девизом "Notalk, allaction" ("Не нужно слов – действуй!"), стала второкурсница БВШН Сакина Нагизаде и ее команда TalentPort.

Главная идея проекта, признанного лучшим, заключается в том, чтобы создать онлайн платформу для трудоустройства студентов и людей с ограниченными возможностями. Как ожидается, от внедрения этой инициативы выиграют и работодатели – она поможет компаниям и организациям найти квалифицированных и обладающих потенциалом молодых сотрудников.

Заняв первое место в Баку, команда Talent Port получила возможность представить свою идею в день Большого финала Global Startup Weekend Women, который состоится 7 марта этого года в Париже.

Поездка во Францию организована при спонсорской поддержке таких известных компаний, как RCI Bank & Services, AccorHotels, Air France, Wavestone, Air Liquide, La Tribune, которая включает авиабилеты в Париж и двухдневное пребывание в гостинице "Accor". Кроме того, команда получила право на участие в программе акселерации Sup.az от инновационного центра Next Step. Большой финал, на котором Сакина Нагизаде будет представлять Азербайджан, соберет представителей 23 стран.